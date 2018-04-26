Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57.dakikadan aynen devam

Türkiye, 5 gündür tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini konuşuyordu. 19 Nisan Perşembe günü oynanan mücadelenin 57. dakikasında hakem Mete Kalkavan soyunma odasına giderek derbiyi tatil etmişti. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrilmişti. TFF Yönetim Kurulu dün toplanarak kararını verdi. İşte gün içinde Federasyon binasında yaşananlar...

13:30 - Üyelerin Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'ne gelmesinin ardından Orhan Saka Salonu'nda kritik toplantı başladı. Üyelere tek tek konuyla ilgili fikirleri soruldu.

15:00 - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin kritik karar için bir araya geldiği toplantı, 1.5 saat sürdü. Üyeler herhangi bir açıklama yapmadan tesislerden ayrıldılar.

15:03 - Tesislerin dışında bekleyen televizyon, gazete ve radyoların muhabirleri tarafından karar öğrenildi ve 'son dakika' olarak kamuoyuna duyuruldu.

15:28 - Türkiye Futbol Federasyonu, aldıkları kararı resmi sitesinden paylaştı. Tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin 57. dakikadan itibaren, seyircisiz devam edeceğini açıkladı.

20. MADDE 1. FIKRA

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi"

'TEDBİREN SEYİRCİSİZ'

"TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi"

TARİH AÇIKLANDI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamanın sonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının oynanacağı tarihi de açıkladı. Buna göre müsabaka 57. dakikada kaldığı yerden 3 Mayıs 2018'de Perşembe günü oynanacak.



20. MADDE NE DİYOR?

TFF, 19. maddede belirtilen hallerin dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka bir günde yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden oynanmasına veya müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir.



DİKKAT ÇEKEN İFADE: 'ZORLAYICI SEBEPLER'

TFF, kararını Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19 veya 20. maddesini baz alarak verecekti. TFF kararını; kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları, seyircilerini kapsayan 19. maddeden değil, 20. maddeden aldı. Maçın tatil edilme prosedürü olarak "Güvenlik gerekçesini" değerlendirme dışı bırakan TFF Yönetimi, 20. maddedeki "zorlayıcı sebeplerden" dolayı maçın tekrarına karar verdi.