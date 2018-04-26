Derbiyi bırak Paşa'ya bak – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Derbiyi bırak Paşa'ya bak

    Derbiyi bırak Paşa'ya bak

    Futbolcularından yarıda kalan maçını unutmalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, “Şu an tek düşünceniz maçı olsun. Bu maçı kazanalım, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de rahat izleyelim” sözleriyle motive ediyor

    F.Bahçe'de , sonrası şampiyonluk yolundaki takımın gündemini değiştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bitime 4 hafta kala amansız bir şampiyonluk yarışı içindeki sarı-lacivertlilerde takımın konsantrasyonunun bozulmasını istemeyen tecrübeli teknik adam, kritik maçı öncesi futbolcularla bire bir ilgilenip terapi uyguluyor.

    AKLINIZDAN KUPAYI SİLİN
    Oyuncularından olaylı derbiyi tamamen unutmalarını isteyen Kocaman, Kasımpaşa maçına odaklanmalarını istedi. Şampiyonluk yolundaki rakipleri G.Saray ile 'ın karşılaşacağı haftanın önemine değinen Aykut Kocaman'ın, "Yarıda kalan Beşiktaş maçını unutun. Şu an tek düşünceniz Kasımpaşa maçı olsun. Bu maçı kazanalım, G.Saray- Beşiktaş derbisini de rahat izleyelim. Aklınızdan kupayı silin. Sadece Kasımpaşa'ya odaklanın" diye takımı motive ettiği öğrenildi.

    DERBİYİ G.SARAY KAZANSIN
    Ayrıca maçında G.Saray'ın kazanmasını isteyen Aykut Kocaman, derbide yine G.Saray'ı destekliyor... Nedeni ise; Beşiktaş'ın 3 maçın ikisini evinde oynayacak olması. Kocaman'a göre; G.Saray kazansa dahi 3 maçı da kritik. Cimbom, Akhisar ve 'ye gidecek, evinde 'u konuk edecek.

    Minik yıldızlardan sürpriz ziyaret
    Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de antrenmanı Tuzla ve Beykoz futbol okullarından gelen minik öğrenciler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Aykut Kocaman ve takım kaptanı 'e çiçek takdim ederken, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    23 NiSAN'DA KENYALI ÇOCUKLARLA F.BAHÇE COŞKUSU
    HEALTHY in Turkey yöneticisi ve F.Bahçe Başkanvekili 'ün kızı Aygen Yenigün'ün girişimleriyle çocuklar 23 Nisan ve F.Bahçe coşkusunu yaşadı. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun da yardımlarıyla Kenyalı çocuklar, F.Bahçe spor ekipmanlarına kavuştu ve birlikte mutlu bir gün geçirdi

    1. 26.4.2018
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