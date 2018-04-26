Aykut Kocaman: "Derbiyi bırak Paşa'ya bak"

F.Bahçe'de Aykut Kocaman, olaylı derbi sonrası şampiyonluk yolundaki takımın gündemini değiştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bitime 4 hafta kala amansız bir şampiyonluk yarışı içindeki sarı-lacivertlilerde takımın konsantrasyonunun bozulmasını istemeyen tecrübeli teknik adam, kritik Kasımpaşa maçı öncesi futbolcularla bire bir ilgilenip terapi uyguluyor.



AKLINIZDAN KUPAYI SİLİN

Oyuncularından olaylı derbiyi tamamen unutmalarını isteyen Kocaman, Kasımpaşa maçına odaklanmalarını istedi. Şampiyonluk yolundaki rakipleri G.Saray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftanın önemine değinen Aykut Kocaman'ın, "Yarıda kalan Beşiktaş maçını unutun. Şu an tek düşünceniz Kasımpaşa maçı olsun. Bu maçı kazanalım, G.Saray- Beşiktaş derbisini de rahat izleyelim. Aklınızdan kupayı silin. Sadece Kasımpaşa'ya odaklanın" diye takımı motive ettiği öğrenildi.





DERBİYİ G.SARAY KAZANSIN

Ayrıca Başakşehir maçında G.Saray'ın kazanmasını isteyen Aykut Kocaman, derbide yine G.Saray'ı destekliyor... Nedeni ise; Beşiktaş'ın 3 maçın ikisini evinde oynayacak olması. Kocaman'a göre; G.Saray kazansa dahi 3 maçı da kritik. Cimbom, Akhisar ve Göztepe'ye gidecek, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



MİNİK YILDIZLARDAN SÜRPRİZ ZİYARET

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de antrenmanı Tuzla ve Beykoz futbol okullarından gelen minik öğrenciler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Aykut Kocaman ve takım kaptanı Volkan Demirel'e çiçek takdim ederken, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.



23 NİSAN'DA KENYALI ÇOCUKLARLA F.BAHÇE COŞKUSU

Healthy'in Turkey yöneticisi ve F.Bahçe Başkanvekili Mithat Yenigün'ün kızı Aygen Yenigün'ün girişimleriyle Kenyalı çocuklar 23 Nisan ve F.Bahçe coşkusunu yaşadı. Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'nun da yardımlarıyla Kenyalı çocuklar, F.Bahçe spor ekipmanlarına kavuştu ve birlikte mutlu bir gün geçirdi.