TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylı derbi ile ilgili kararını verdi. TFF, 57. dakikada tatil edilen derbi için kaldığı yerden seyircisiz oynanacağı açıklandı.

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı çıktı.

MAÇIN OYNANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı '3 Mayıs Perşembe' günü oyananacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak."