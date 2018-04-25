Tekrar edilecek Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili soru işaretleri – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    edilecek - maçıyla ilgili soru işaretleri

    <a href="/index/tekrar?id=18338dc0-9a60-47b2-a7d9-135af92ce4da" class="" rel="tag">Tekrar</a> edilecek <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçıyla ilgili soru işaretleri

    TFF'nin, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrar edilmesine yönelik kararından sonra akıllarda bir takım soru işaretleri oluştu.

    1. 25.4.2018 17:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    edilecek - maçıyla ilgili soru işaretleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN