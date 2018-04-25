Roman Neustadter flaş paylaşım: "Ofsayt nerede?"
Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Roman Neustadter, Antalyaspor maçında attığı ve ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü hakkında bir ilginç bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Bu karşılaşmanın 24. dakikasında Neustadter'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı ve Fenerbahçeli futbolcular pozisyon sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun süre itiraz etmişti.
Roman Neustadter, konu ile ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı ilginç görselle bir soru sordu: ''Ofsayt nerede?''
- 24.4.2018 22:36
- Güncelleme: 25.4.2018 02:05
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