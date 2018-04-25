Paşa hazırlıkları bugün başlıyor
Aykut Kocaman, Antalyaspor'u 4-1'lik skorla farklı yenen öğrencilerine bir gün izin verdi. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugünden itibaren start verecek. Kanarya, G.Saray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftayı fırsata çevirmek istiyor.
- 25.4.2018
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