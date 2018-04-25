Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını bugün açıklayacak. Saat 13:30'da başlayan toplantı şu sıralarda devam ediyor...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan olaylı derbi ile ilgili karar vermek üzere toplandı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören başkanlığındaki toplantı saat 13.30'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Derbi ile ilgili karar toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak.
- 25.4.2018 14:32
- Güncelleme: 25.4.2018 14:42
- TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı
- Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de
- Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
- Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
- Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı: "Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz"
-
Profesyonel futbolcudan "sahte sözleşme" iddiası
Toplam 1
Yorum
anl hataysporun en az 10 puanının sılınmesı gerekıyor.Sampıyon Afyonspor
-
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de
Toplam 1
Yorum
ahmet ozan kakkuş çok kötü bir maçtu
-
"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 8
Yorum
Engin En doğrusu 3-0 Beşiktaş'ın lehine karar alınması.Stad güvenliğini FB sağlayamadı....
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.