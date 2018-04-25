Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de

    Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de

    Türkiye Futbol Federasyonu, yarı final rövanşında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını bugün açıklayacak. Saat 13:30'da başlayan toplantı şu sıralarda devam ediyor...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan olaylı derbi ile ilgili karar vermek üzere toplandı.

    TFF Başkanı Yıldırım Demirören başkanlığındaki toplantı saat 13.30'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Derbi ile ilgili karar toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak.

    1. 25.4.2018 14:32
    2. Güncelleme: 25.4.2018 14:42
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