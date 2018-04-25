Giuliano, Robin van Persie’yi şimdiden geçti
Antalyaspor'u da avlayıp sarı-lacivertli formayla ligdeki gol sayısını 14'e çıkartan, resmi maçlarda ise 15 gole ulaşan Giuliano, Robin Van Persie'nin geçen sezonki performansını (14) solladı. Brezilyalı yıldız, Moussa Sow'la ise gol sayılarını ise dört hafta kala eşitledi.
- 25.4.2018
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