Giuliano, Robin van Persie’yi şimdiden geçti – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    , ’yi şimdiden geçti

    Giuliano, Robin van Persie’yi şimdiden geçti
    'u da avlayıp sarı-lacivertli formayla ligdeki gol sayısını 14'e çıkartan, resmi maçlarda ise 15 gole ulaşan Giuliano, Robin Van Persie'nin geçen sezonki performansını (14) solladı. Brezilyalı yıldız, Moussa Sow'la ise gol sayılarını ise dört hafta kala eşitledi.
    1. 25.4.2018
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