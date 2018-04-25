Fenerbahçeli eski futbolcuya son görev
İzmir'de dün 73 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Levent Engineri, bugün Bostanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir zatürre nedeniyle tedavi gösterdiği hastanede hayata gözlerini yuman Levent Engineri'nin cenazesi Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye merhumun Fenerbahçe'den takım arkadaşları Ogün Altıparmak, Osman Arpacıoğlu ve Yavuz Şimşek de katıldı. 1967-73 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de "Hans Levent" lakabıyla tanınan Engineri, milli formayı da terletti. Ankara Güneşspor, PTT, Kayserispor ve Orduspor'da da görev alan eski futbolcu evli ve üç evlat babasıydı.
- 25.4.2018 19:08
- Güncelleme: 25.4.2018 19:09
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