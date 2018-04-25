Fenerbahçeli eski futbolcuya son görev

Cenazeye merhumun Fenerbahçe'den takım arkadaşları Ogün Altıparmak, Osman Arpacıoğlu ve Yavuz Şimşek de katıldı. 1967-73 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de "Hans Levent" lakabıyla tanınan Engineri, milli formayı da terletti. Ankara Güneşspor, PTT, Kayserispor ve Orduspor'da da görev alan eski futbolcu evli ve üç evlat babasıydı.