Fenerbahçeli eski futbolcuya son görev – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçeli eski futbolcuya son görev

    Fenerbahçeli eski futbolcuya son görev

    'de dün 73 yaşında hayatını kaybeden 'nin eski futbolcularından , bugün Bostanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir zatürre nedeniyle tedavi gösterdiği hastanede hayata gözlerini yuman 'nin cenazesi Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

    Cenazeye merhumun 'den takım arkadaşları Ogün Altıparmak, Osman Arpacıoğlu ve Yavuz Şimşek de katıldı. 1967-73 yılları arasında oynadığı 'de "Hans Levent" lakabıyla tanınan Engineri, milli formayı da terletti. Ankara Güneşspor, PTT, Kayserispor ve Orduspor'da da görev alan eski futbolcu evli ve üç evlat babasıydı.

    1. 25.4.2018 19:08
    2. Güncelleme: 25.4.2018 19:09
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