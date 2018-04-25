Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile 28 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Bir kez daha pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, günü çift kale maçla tamamladı.
Antrenmanı Fenerbahçe'nin Tuzla ve Beykoz futbol okullarından gelen minik öğrenciler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Aykut Kocaman ve takım kaptanı Volkan Demirel'e çiçek takdim ederken, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 25.4.2018 14:09
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Fatih Terim'den Quaresma ve Talisca'ya önlem!
Toplam 2
Yorum
hagi Plan belli orta sahadan orta yapın
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Ahmet Çakar'dan derbi kararı öncesi olay Tweet!
Toplam 1
Yorum
ceren yasalara göre beşiktaş sahadan kaçmıştır ve 3-0 hükmen fener galip tescil edilmelidir.
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 7
Yorum
onur en doğru karar 57.dk.daki sonuçla tescil edilmesidir.0-0
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