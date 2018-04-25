Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'de maçı hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

    , 'in 31. haftasında ile 28 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Bir kez daha pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, günü çift kale maçla tamamladı.

    Antrenmanı Fenerbahçe'nin Tuzla ve Beykoz futbol okullarından gelen minik öğrenciler de izledi. Antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Aykut Kocaman ve takım kaptanı Volkan Demirel'e çiçek takdim ederken, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.

    Fenerbahçe, ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 25.4.2018 14:09
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