Fenerbahçe yine PFDK’lık
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada sevkin, sarı-lacivertli takımın Antalyaspor'la Kadıköy'de oynadığı Süper Lig mücadelesinde taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.
- 25.4.2018
Etiketler:
PFDK, Fenerbahçe, TFF, kadıköy , Antalyaspor , Süper Lig
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