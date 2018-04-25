Fenerbahçe yine PFDK’lık – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    yine ’lık

    Fenerbahçe yine PFDK’lık
    Hukuk Müşavirliği, 'yi PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada sevkin, sarı-lacivertli takımın 'la 'de oynadığı mücadelesinde taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.
    1. 25.4.2018
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