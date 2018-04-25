Fenerbahçe mağlup, seri uzadı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    mağlup, seri uzadı

    Fenerbahçe mağlup, seri uzadı

    Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya 88-83 mağlup oldu ve Baskonia seride durumu 2-1'e getirdi.

    Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'ya deplasmanda 88-83 yenildi.

    Fenerbahçe Doğuş karşısında ilk galibiyetini alan Baskonia, seride durumu 2-1'e getirdi.

    Poirier ve Beaubois'in sayılarına Ali Muhammed'in üç sayılık basketleriyle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, ilk üç dakikayı 6-5 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 18-10 geriye düştükleri periyotta Sloukas, Melli ve Guduric'in basketleriyle 8 sayılık seri bularak eşitliği yakalarken, ilk periyodu da 20-19 önde kapadı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte ev sahibi ekip, 15. dakika içinde farkı 5 sayıya çıkardı: 29-24. Periyodun kalan bölümünde sadece Sloukas, Wanamaker ve Datome'den skor bulan Fenerbahçe Doğuş karşısında Baskonia, yakaladığı 10-0'lık seriyle skoru 47-35'e getirdi. İspanyol temsilcisi, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.

    İkinci yarıya Vesely'nin basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya indiren (47-42) sarı-lacivertli takım, rakibinin serisine engel olamayınca fark, 25. dakika içinde yeniden çift haneli sayılara çıktı: 56-46. Sarı-lacivertli ekip, Guduric ve Vesely'nin sayılarıyla farkı azaltırken, Baskonia final periyoduna 67-66 önde girdi.

    Son çeyreğin ilk beş dakikasında Fenerbahçe Doğuş'a sayı attırmayan ve farkı 16 sayıya çıkaran (82-66) Baskonia, karşılaşmayı 88-83 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.

    Serinin dördüncü maçı, Baskonia'nın ev sahipliğinde 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.

    1. 24.4.2018 23:54
    2. Güncelleme: 25.4.2018 02:08
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