Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final için parkeye çıkacak – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe Doğuş, için parkeye çıkacak

    Fenerbahçe Doğuş, <a href="/index/dortlu-final?id=ba348d29-98c6-4552-9f3f-c658761ad0fb" class="" rel="tag">Dörtlü Final</a> için parkeye çıkacak

    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 4'üncü maçında yarın İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak.

    Vitoria kentinde Fernando Buesa Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

    Sarı-lacivertliler, 3 galibiyete ulaşacak takımın 'e yükseleceği seride 2-1 önde bulunuyor. Sahasındaki ilk 2 maçı 82-73 ve 95-89 kazanan Fenerbahçe Doğuş, üçüncü karşılaşmada ise deplasmanda Baskonia'ya 88-83 mağlup oldu.

    Fenerbahçe Doğuş, yarınki müsabakayı kazanması halinde adını üst üste 4'üncü kez 'e yazdıracak. Baskonia'nın müsabakadan galip ayrılması durumunda ise Dörtlü Final'e yükselecek takım, 1 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak serinin 5'inci ve son maçında belli olacak.

    İki takım arasında bu sezon yapılan 5 maçın 4'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1 karşılaşmadan ise Baskonia galip ayrıldı.

    OBRADOVİC, KARİYERİNDE İLK PEŞİNDE
    Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör , Baskonia'yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atacak.

    Sırp başantrenör, sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibini yenmesi halinde, Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımı ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşıyacak.

    Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü, turu geçmeleri durumunda kariyerinde 17'nci kez Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak.

    Avrupa Ligi'nde başantrenörlük kariyerinde 23'üncü sezonunu geçiren Obradovic, çalıştırdığı takımlardan Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, 'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

    Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu kulvarda şampiyonluğa ulaştıran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 kezle en fazla kazanan başantrenör unvanını elinde bulunduruyor.

    1. 25.4.2018 10:26
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