Devlet Bahçeli’den derbi yorumu: Kaldığı yerden...
MHP lideri Devlet Bahçeli, kupa yarı finalinde çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen derbiyle ilgili twitter'dan yorumda bulundu.
Maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir" ifadelerini kullandı.
- 25.4.2018
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