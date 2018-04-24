Skrtel'in hatası golle sonuçlandı

Martin Skrtel’in uzun pas atmak isterken rakibine çarptırdığı top Doukara’da kaldı. Neustadter de pozisyona eşlik edince skor değişti

Fener'in yediği gol yine bir bireysel hatadan geldi. Volkan'dan aldığı pası uzun oynamak isteyen Skrtel, o sırada topu rakibine çarptırınca devamında meşin yuvarlak Doukara'nın önünde kaldı. Sarı-lacivertlilerin diğer stoperi Neustadter, rakibine basıp pozisyonunu bozmaya çalışsa da Antalyasporlu futbolcu sert bir vuruşla topu ağlara yolladı.