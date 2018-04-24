Roman Neustadter flaş paylaşım: "Ofsayt nerede?" – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    flaş paylaşım: " nerede?"

    Roman Neustadter flaş paylaşım: "Ofsayt nerede?"

    'nin Rus yıldızı , maçında attığı ve gerekçesiyle sayılmayan golü hakkında bir ilginç bir paylaşım yaptı.

    'in 30. haftasında , 'u 4-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Bu karşılaşmanın 24. dakikasında Neustadter'in attığı gol gerekçesiyle sayılmamıştı ve Fenerbahçeli futbolcular pozisyon sonrası hakem 'ya uzun süre itiraz etmişti.

    , konu ile ilgili hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı ilginç görselle bir soru sordu: ''Ofsayt nerede?''

    1. 24.4.2018 22:36
    2. Güncelleme: 24.4.2018 22:53
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