Gerçek taraftar – Fotomaç – 24 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gerçek taraftar

    seyircisi, ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

    seyircisi, ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadı'nda kale arkaları tamamen dolarken, tribünlerde az sayıda boşluk kaldı. Bu sezon derbiler dışında 'de bu yoğunlukta seyirci neredeyse ilk kez yer aldı. 30 bine yakın sarı-lacivertli seyirci takımlarına büyük destek verirken, geçtiğimiz hafta içinde oynanan ve hakem tarafından tatil edilen kupadaki derbisinde yaşanan olaylara tepkilerini gösterdiler. Doksan dakika boyunca coşku içinde takıma destek veren taraftarlar, "Gerçek taraftar böyle olur" dersi verdi.
    1. 24.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gerçek taraftar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN