Fenerbahçe'de kupa 11’i sahada – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'de kupa 11’i sahada

    Fenerbahçe'de kupa 11’i sahada

    , tatil edilen kupa maçındaki ilk 11'ini bozmadı.

    , tatil edilen kupa maçındaki ilk 11'ini bozmadı. Sol kanatta Aatıf Chahechouhe forma giydi. Valbuena yine yedek soyundu. İleri uçta da form tutan görev yaptı. Jose Fernandao kulübede oturdu.

    POTUK DÖNDÜ
    Kanarya'da sakatlığı geçen 2 maç sonra kadroya dahil edilirken, son dakikalarda oyuna da girdi. Kocaman, Isla ve Eljif'i yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya almadı. Kupa maçında kadroya giren da tribüne çıktı.
    1. 24.4.2018
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