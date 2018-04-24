Fenerbahçe Scottie Wilbekin'i transfer ediyor!
THY EuroLeague Çeyrek Finali'nde bugün seride 2-0 önde olduğu Baskonia ile İspanya deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
- 24.4.2018 10:04
- Güncelleme: 24.4.2018 10:13
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Şenol Güneş'i hastanede tedavi eden Prof. Dr. Yunus Aydın konuştu
Toplam 1
Yorum
muhittin yahu konu zaten Şenol hoca değil ki! o ana kadar maç 2 kez durdu,üçüncüde Quaresma'ya yine madde atıldı,hakem maçı tatil edecekti zaten...
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Aykut Kocaman'dan şok Şenol Güneş iddiası: İçeride bir şey yapıldı
Toplam 2
Yorum
arsen l. 1.yarıCenkin verilmeyen golü ve 2 penaltımız.FB ye 2 penaltı kollanan BJK. Q7 ye 5 maç ceza kollanan BJK.Rövanşta Babelin golü kollanan BJK.
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Belhanda, Donk ve Fernando'yu suçladı!
Toplam 1
Yorum
adamlar ne yapsın fernando ve donk geriye yardım etmekten ileriye gidemiyorlar ne yapsın adamlar. arka taraf pamuk ipliği gibi
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