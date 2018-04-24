Fenerbahçe Scottie Wilbekin'i transfer ediyor! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'i transfer ediyor!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/scottie-wilbekin?id=5ce75386-d2ca-439b-a345-e5581d3a488d" class="" rel="tag">Scottie Wilbekin</a>'i transfer ediyor!

    THY EuroLeague Çeyrek Finali'nde bugün seride 2-0 önde olduğu Baskonia ile İspanya deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    1. 24.4.2018 10:04
    2. Güncelleme: 24.4.2018 10:13
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