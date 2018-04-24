Fenerbahçe-Antalyaspor maçı istatistikleri
Fenerbahçe-Antalyaspor 4-1 ile geçerken, rakiplerinin kazandığı hafta zirve yarışına yeniden ortak oldu. Daha önce 23 Nisan tarihinde oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe bu günü adeta Fenerbahçe bayramına çeviriyor.
İşte Giuliano ve Aatıf'ın ön plana çıktığı, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının öne çıkan istatistikleri
- 24.4.2018 10:37
-
Pepe’de Gomis örneği
Toplam 2
Yorum
muhittin gomis olayıyla aynı şey..onu 1 maça düşürüyorsan bunu da düşüreceksin.
-
Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 3
Yorum
GARİP SİNAN FORVETTE ÜÇ MAÇ UST USTE OYNASIN GOMİSLE BERABER BANKO OYNAR AMA BİZDE TAHMMÜL YOKİŞTE
-
TFF'de karar günü
Toplam 1
Yorum
karar net fb hükmen yenik ve 5 maç saha kapama.
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı istatistikleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.