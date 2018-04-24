Fenerbahçe-Antalyaspor maçı istatistikleri – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    - maçı istatistikleri

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-<a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> maçı istatistikleri

    Fenerbahçe-Antalyaspor 4-1 ile geçerken, rakiplerinin kazandığı hafta zirve yarışına yeniden ortak oldu. Daha önce 23 Nisan tarihinde oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe bu günü adeta Fenerbahçe bayramına çeviriyor.

    İşte Giuliano ve Aatıf'ın ön plana çıktığı, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının öne çıkan istatistikleri

    1. 24.4.2018 10:37
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