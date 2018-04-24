Fenerbahçe-Antalyaspor 4-1 ile geçerken, rakiplerinin kazandığı hafta zirve yarışına yeniden ortak oldu. Daha önce 23 Nisan tarihinde oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe bu günü adeta Fenerbahçe bayramına çeviriyor.

İşte Giuliano ve Aatıf'ın ön plana çıktığı, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının öne çıkan istatistikleri