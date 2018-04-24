Aziz Yıldırım konuşuyor – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    konuşuyor

    Aziz Yıldırım konuşuyor

    Fenerbahçe Kulübü, kupadaki maçı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

    Fenerbahçe Kulübü, kupadaki maçı sonrası basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başkan ve yönetimin, bugün saat 14.00'te Ülker Stadyumu F.Bahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Başkan Yıldırım'ın, 'nda yarı final rövanş maçında, yarıda kalan olaylı derbisi ve gündemle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulunması bekleniyor.
    1. 24.4.2018
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