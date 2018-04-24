Aykut Kocaman Beşiktaş derbisi hakkında konuştu!
Antalya galibiyeti sonrası rakiplerin puan kaybını beklediklerini belirten F.Bahçe’nin teknik patronu, olaylı derbi için “Olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi ayıptır” yorumunu yaptı
BEŞİKTAŞ HAKEMDEN ÖNCE GİTTİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerini sürdüren Kocaman, derbi için şöyle devam etti: Hiçbir arsızlık yapmayacağım. Arsız olsam 'Beşiktaşlılar sahadan çıktı ve hükmen kazanmamız' lazım demem gerekiyor. Burada hakkaniyetli olan şey, maçın kaldığı yerden devam etmesi. O gün yapılanlar, Türkiye standartlarına bakıldığında tatil edilecek bir şey değil. Maçın iptali ya da maç hakkındaki verilecek karar sanki Şenol hocanın kafasındaki dikişler ve sonrasında sürülen batikon üzerinden yürüyor.
FUTBOLU BIRAKMAYA HAZIRIM
Allah sağlık versin hocaya. Hoca odaya giderken sağlıklı şekilde gidiyor, oradan sedyeyle ve ambulansla çıkıyor. Kafasına gelen cisim para gibi görünüyor. Ama kan yok kardeşim. Bu bölgeye pens atılıyorsa, bu kanar. Bence sağlıksız bir durum bu. Hoca bilincini kaybettiyse eğer, içeride bir şey yapıldı. Bu F.Bahçe'ye mal edilmemeli. Desinler ki 'Aykut sen yanılıyorsun kardeşim', futbolu da bırakmaya hazırım. Çıkan görüntülerde Gökhan Gönül'ün de 'Aman sahaya dönelim ceza alırız' dediği görülüyor. Ortada bir hata var ve düzeltilmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın soyunma odasına hakemden önce gittiği için hükmen yenilmesi gerekiyor. Ama hakkaniyetli olmalı ve maçın devam etmesi gerekiyor. Kupa finalistinin sahadan çıkması gerek.
'KAYGIYI ÜZERİMİZDEN ATAMIYORUZ'
Antalyaspor galibiyetini değerlendiren Aykut Kocaman, "Akhisar maçıyla kaybettiğimiz kontrol vardı. 2-0'a geldikten sonra oyunun kontrolünü ele alma konusunda ne yaparsak yapalım kontrolü sağlayamıyoruz. Bu anlamda kaygıyı üzerimizden atamıyoruz. Rakiplerimizin puan kaybını beklemekten başka seçeneğimiz yok" dedi.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
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