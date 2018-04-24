Aykut Kocaman Beşiktaş derbisi hakkında konuştu! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    derbisi hakkında konuştu!

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a> <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> derbisi hakkında konuştu!

    Antalya galibiyeti sonrası rakiplerin puan kaybını beklediklerini belirten F.Bahçe’nin teknik patronu, olaylı derbi için “Olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi ayıptır” yorumunu yaptı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , 4-1 kazandıkları karşılaşmasının ardından olaylı derbiye yönelik açıklamalarda bulundu. Kocaman, olaylı derbi hakkında, "Arsız birisi olsam hükmen kazanmamız lazım derim ama maç kaldığı yerden oynanmalı" derken, "Olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi ayıptır" diyerek derbi sonrası yaşananlara tepki gösterdi.

    BEŞİKTAŞ HAKEMDEN ÖNCE GİTTİ
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerini sürdüren Kocaman, derbi için şöyle devam etti: Hiçbir arsızlık yapmayacağım. Arsız olsam 'Beşiktaşlılar sahadan çıktı ve hükmen kazanmamız' lazım demem gerekiyor. Burada hakkaniyetli olan şey, maçın kaldığı yerden devam etmesi. O gün yapılanlar, standartlarına bakıldığında tatil edilecek bir şey değil. Maçın iptali ya da maç hakkındaki verilecek karar sanki Şenol hocanın kafasındaki dikişler ve sonrasında sürülen batikon üzerinden yürüyor.

    FUTBOLU BIRAKMAYA HAZIRIM
    Allah sağlık versin hocaya. Hoca odaya giderken sağlıklı şekilde gidiyor, oradan sedyeyle ve ambulansla çıkıyor. Kafasına gelen cisim para gibi görünüyor. Ama kan yok kardeşim. Bu bölgeye pens atılıyorsa, bu kanar. Bence sağlıksız bir durum bu. Hoca bilincini kaybettiyse eğer, içeride bir şey yapıldı. Bu F.Bahçe'ye mal edilmemeli. Desinler ki 'Aykut sen yanılıyorsun kardeşim', futbolu da bırakmaya hazırım. Çıkan görüntülerde 'ün de 'Aman sahaya dönelim ceza alırız' dediği görülüyor. Ortada bir hata var ve düzeltilmesi gerekiyor. 'ın soyunma odasına hakemden önce gittiği için hükmen yenilmesi gerekiyor. Ama hakkaniyetli olmalı ve maçın devam etmesi gerekiyor. Kupa finalistinin sahadan çıkması gerek.

    'KAYGIYI ÜZERİMİZDEN ATAMIYORUZ'
    galibiyetini değerlendiren , "Akhisar maçıyla kaybettiğimiz kontrol vardı. 2-0'a geldikten sonra oyunun kontrolünü ele alma konusunda ne yaparsak yapalım kontrolü sağlayamıyoruz. Bu anlamda kaygıyı üzerimizden atamıyoruz. Rakiplerimizin puan kaybını beklemekten başka seçeneğimiz yok" dedi.
    1. 24.4.2018
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