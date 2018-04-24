8 kişi daha gözaltında

Olaylı ?derbi sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

Olaylı ?derbi sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D. de yer alıyor. Başsavcılık, soruşturmanın olayların 'örgütlü' boyutunu araştırmak üzere genişletildiğini açıklamıştı.