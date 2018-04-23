Taraftardan Hamza Hamzaoğlu’na çiçek
Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında taraftarlar Hamza Hamzaoğlu’na çiçek verdi.
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan maçın başında Fenerbahçe tribünlerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na çiçek verildi. Karşılaşma öncesinde çiçek alan Hamzaoğlu taraftarlara teşekkür etti.
- 23.4.2018 22:23
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Yorum
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Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
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