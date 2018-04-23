Taraftardan Hamza Hamzaoğlu’na çiçek – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Taraftardan ’na çiçek

    Taraftardan <a href="/index/hamza-hamzaoglu?id=b1988d00-1d5b-4cea-90ed-1155351d4efa" class="" rel="tag">Hamza Hamzaoğlu</a>’na çiçek

    ’de oynanan - maçında taraftarlar ’na çiçek verdi.

    'de oynanan - maçında taraftarlar 'na çiçek verdi.

    ile arasında oynanan maçın başında Fenerbahçe tribünlerinden Antalyaspor Teknik Direktörü 'na çiçek verildi. Karşılaşma öncesinde çiçek alan Hamzaoğlu taraftarlara teşekkür etti.
    1. 23.4.2018 22:23
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