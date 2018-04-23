Son dört maçın 3’ü Antalya’nın – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Son dört maçın 3’ü ’nın

    Son dört maçın 3’ü Antalya’nın

    ile ligde bugün 44. kez karşılaşacak.

    ile ligde bugün 44. kez karşılaşacak. Geride kalan 43 maçın 29'unu Kanarya, 7'sini kazandı, 7 karşılaşma berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin 78 golüne temsilcisi 36 golle yanıt verdi. Son 4 maçın 3'ünü Antalya kazanırken, Fenerbahçe sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi 1-0 üstün kapadı. 'daki maçlarda da Kanarya'nın rakibine 18-2 üstünlüğü var; 1 maç ise berabere.
    1. 23.4.2018
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