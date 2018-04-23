Janssen 15 hafta sonra sahada
Fenerbahçe’nin Hollandalı forveti Vincent Janssen yaşadığı sakatlıklar sonrası 15 hafta sonra sahadaki yerini aldı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı forveti Vincent Janssen yaşadığı sakatlıklar sonrası 15 hafta sonra sahadaki yerini aldı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı forvet Vincent Janssen yaşadığı sakatlık sonrası 15 hafta sonra sahalara geri döndü. Yaşadığı kemik ödemi sakatlığı sonrası son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor karşısında forma giyen Hollandalı forvet 15 hafta aranın ardından 30. haftada Antalyaspor karşısında 72. dakikada Roberto Soldado'nun yerine oyuna dahil oldu.
- 23.4.2018 22:08
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Janssen 15 hafta sonra sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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