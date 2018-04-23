Janssen 15 hafta sonra sahada – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Janssen 15 hafta sonra sahada

    Janssen 15 hafta sonra sahada

    ’nin Hollandalı forveti yaşadığı sakatlıklar sonrası 15 hafta sonra sahadaki yerini aldı.

    'nin Hollandalı forveti yaşadığı sakatlıklar sonrası 15 hafta sonra sahadaki yerini aldı.

    Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı forvet Vincent Janssen yaşadığı sakatlık sonrası 15 hafta sonra sahalara geri döndü. Yaşadığı kemik ödemi sakatlığı sonrası son olarak 'in 15. haftasında karşısında forma giyen Hollandalı forvet 15 hafta aranın ardından 30. haftada karşısında 72. dakikada 'nun yerine oyuna dahil oldu.

    1. 23.4.2018 22:08
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