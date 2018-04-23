Fenerbahçe'de galibiyetten başka yol yok!
Kupa derbisinde yaşanan olayların moralleri düşürdüğü F.Bahçe, ligde Antalya’yı konuk ediyor. Kanarya’nın tek çaresi var; yarışa devam edebilmek için kazanmak!
ÜÇ İSİM SINIRDA
5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen, son 3 maçını ise kazanan F.Bahçe'de Soldado, İsmail ve Dirar ceza sınırında. İyileşen Alper Potuk'un kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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