Fenerbahçe'de galibiyetten başka yol yok! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    'de galibiyetten başka yol yok!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de galibiyetten başka yol yok!

    Kupa derbisinde yaşanan olayların moralleri düşürdüğü F.Bahçe, ligde ’yı konuk ediyor. Kanarya’nın tek çaresi var; yarışa devam edebilmek için kazanmak!

    , 'la oynanan derbide yaşanan olayların gölgesinde ligde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek büyük bir çıkış yakalayan formda . Sarı-lacivertlilerin kazanmaktan başka seçeneği yok. Yenerse, kalan 4 haftada G.Saray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek, puan kaybı ise şampiyonluk yarışına havlu atmak anlamına gelecek.

    ÜÇ İSİM SINIRDA
    5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen, son 3 maçını ise kazanan F.Bahçe'de , İsmail ve Dirar ceza sınırında. İyileşen 'un kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
    1. 23.4.2018
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