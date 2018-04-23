Fenerbahçe taraftarından ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ tezahüratı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    taraftarından ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ tezahüratı

    Fenerbahçe taraftarından ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ tezahüratı

    tribünlerinden ‘Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor’ sesleri yükseldi.

    'in 30. haftasında 'nin ile karşılaştığı maçın öncesinde sarı-lacivertli tribünlerden 'Şenol Güneş Ölmedi Kalbimizde Yaşıyor' sesleri yükseldi. Okul açık tribünlerinden başlayan tezahürata daha sonra tüm stat eşlik etti.
    1. 23.4.2018 21:01
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