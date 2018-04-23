Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Beşiktaş derbisiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Başkanı , olaylı Beşiktaş derbisiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Beşiktaş derbisiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek

    , yarın saat 14.00'te ve yönetim kurulunun basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

    Kulübü, kupadaki olaylı derbi maçı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

    Fenerbahçe Kulübü, Başkan ve yönetimin, 24 Nisan Salı günü saat 14.00'de basın toplantısı düzenleyeceği açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ve gündemle ilgili konuşması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14.00'de bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir."
    1. 23.4.2018 19:36
    2. Güncelleme: 23.4.2018 20:15
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