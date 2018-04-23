Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet, Josef, Aatif, Soldado, Giuliano.

Antalyaspor'un 11'i: Ruud Boffin, Ondrej Celustka, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Hakan Özmert, Maicon, Nazım Sangare, Souleymane Doukara.

Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynanan derbide yaşanan olayların gölgesinde ligde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek büyük bir çıkış yakalayan formda Antalyaspor. Sarı-lacivertlilerin kazanmaktan başka seçeneği yok. Yenerse, kalan 4 haftada G.Saray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek, puan kaybı ise şampiyonluk yarışına havlu atmak anlamına gelecek.



ÜÇ İSİM SINIRDA

5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen, son 3 maçını ise kazanan F.Bahçe'de Soldado, İsmail ve Dirar ceza sınırında. İyileşen Alper Potuk'un kadroya dahil edilmesi bekleniyor..