Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet, Josef, Aatif, Soldado, Giuliano.
Antalyaspor'un 11'i: Ruud Boffin, Ondrej Celustka, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Hakan Özmert, Maicon, Nazım Sangare, Souleymane Doukara.
Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynanan derbide yaşanan olayların gölgesinde ligde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek büyük bir çıkış yakalayan formda Antalyaspor. Sarı-lacivertlilerin kazanmaktan başka seçeneği yok. Yenerse, kalan 4 haftada G.Saray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek, puan kaybı ise şampiyonluk yarışına havlu atmak anlamına gelecek.
ÜÇ İSİM SINIRDA
5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen, son 3 maçını ise kazanan F.Bahçe'de Soldado, İsmail ve Dirar ceza sınırında. İyileşen Alper Potuk'un kadroya dahil edilmesi bekleniyor..
- 23.4.2018 18:43
- Güncelleme: 23.4.2018 19:56
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
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