Aykut Kocaman'dan şok Şenol Güneş iddiası: İçeride bir şey yapıldı

Aykut Kocaman, Antalyaspor maçını değerlendiriken, hafta arasında yarıda kalan derbi ve yaşananlar hakkında da konuştu.

Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili konuşan Kocaman, maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söylerken ''Hiç tartışmasız maçın kalan tarafının oynanmasını istiyoruz. Bir kere sahadan çekilen taraf Beşiktaş. Hakemler sahada. Bazı insanlar gibi arsızlık yapmak istemiyorum hükmen galibiyet gibi bir şey söylemek istemiyorum. Çok net, maçın kalan tarafının oynanması gerekiyor. Beşiktaş zaten finali kalan dakikalarda da alabilir. Bu maçı tatil edecek hiçbir şey yok ortada. Yani akılsız bir insan değiliz. Bir şeyler oldu. Sanki maçı tatil etmek isteyen korner direklerinin oraya oturmuş Fenerbahçeli olduğu iddia edilen gruplardı. Sonra istenmeyen olayların olduğu ana kadar. Sahanın içinde maçı tatil edecek hiçbir şey yoktu. Akıllıca olan şey maçın kalan kısmının oynanması. Son derece akıllı ve mantıklı, doğru çözüm bu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, bu tip olayların sadece kendi sahalarında yaşanmadığını söyledi ve ''Maçı öne çıkarak bir durum olmadı. Maçın bitirilememesinin nedenlerinin konuşulması kadar doğal bir şey yok. Sahalarda görmek istemediğimiz şeyler. Ama diğer taraftan olmayan şeylerin de olmuş gibi gösterilmesi son derece ayıp. Ve esas provokasyon da bunlar. Hiçbir canlıya bir şey atılmasını onaylamıyorum, şiddetle kınıyorum. Bunların yanlış olduğunu söylüyoruz. Ama bunlar sadece Fenerbahçe Stadı'nda yanlış değil. Beşiktaş Stadı'nda da Galatasaray Stadı'nda da yanlış. Her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. Tepkimiz buna'' dedi.

''ŞENOL GÜNEŞ'İN KAFASINDA KAN GÖRÜNMÜYOR...''

Aykut Kocaman, derbide olayların çıktığı anlarda yaşananları anlatırken, Şenol Güneş'in kafasında kan görünmediğini ve aksinin ispatı halinde futbolu bile bırakabileceğini ''Maçın iptali sanki Şenol Hoca'nın kafasındaki dikişler ve sonradan kan mı bilemiyorum, bir şeyler sürülmüş. Batikon gibi bir şey sürülmüş. Her şey bunun üstünden yürüyor. Fenerbahçe vahşeti, uluslararası camiada yankı uyandırması, her şey bunun üstünden yürüyor. Seyircilere 'yapmayın' derken Oğuzhan'ı gördüm. Oğuzhan'a 'otursana ceza alacaksın' dedim. Mustafa Pektemek'e de aynısını söyledim. Şeno Hoca'nın gittiğini gördüm ve su geldiğini gördüm. İçimden geçeni de söyleyeyip 'Ne yapıyorsunuz' dedim. Tolga'yı gördüm ve 'Sakin olun' dedim. 'Hocam görmüyor musun? Neler oluyor?' dedi. Türkiye'nin her yerinde görmek istemediğimiz olaylar bunlar. Sonraki durum şu oldu, maçın iptal olduğunu öğrendik. Neden iptal oldu. Benim gördüğüm hocanın başından dolayı olduğu görünüyor. Hep Fenerbahçe üzerinden yürüyor. Evet şiddetle kınıyorum, Şenol Hoca'ya edilen küfürleri de kınıyorum. Ama olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterenleri de kınıyorum. A'dan Z'ya bütün kameraları izledim. Hoca soyunma odasına harika bir şekilde giriyor. Oradan sedye ve ambulansla çıkıyor. Kafasına gelen cisim para gibi görünüyor ama kan yok kardeşim, yok. Bu bölge yarılsa kanar. Her insanda böyle. Şenol Hoca ayrı bir insan türü değil. 5 tane dikiş atılacak kadarsa kanar. Zor ve sağlıksız bir durum bu. Bence hoca içeride bilincini kaybettiyse belki soyunma odasında bir şey yapıldı. Bir tanesi desin ki Aykut Hoca yanılıyorsun ben futbolu bırakmaya da hazırım. Binlerce özür dilemeye razıyım. Ortada bir oyun var, bu oyunun düzenleyicisi biz değiliz. Şenol Güneş gibi Türk futbolunun son dönemde büyük başarılar kazanmış bir insanı için de her şeyin düzeltilmesini istiyorum. Çok ayıp oluyor. Bir takım gazete, medya manipülasyonlarıyla oynanacak bir kulüp değil, bu kulüp. Herkes ayağını denk alsın. Olmayan bir şeyle Fenerbahçe'yi kimse suçlamasın'' dedi.

Antalyaspor maçını da değerlendiren Kocaman ''İki golü bulduk. Ondan sonraki süreç yine 3. golü aradık. Golü de attık ama şanssız bir hakem kararı. Gördüğüm kadarıyla çok net bir pozisyon. Tam Antalya oyundan düşecekken. Sonrasında oyunun kontrolünü rakibe vermeye başladık. Topun kullanımından vazgeçmemizden kaynaklı kontrolü Antalya'ya verdik. Kaygıyı oyunu çok oynuyoruz. İkinci yarıda topu oyunda kalma süresini arttırmak ve rakibe sahamızda patron olduğumuzu göstermekti. Yapmamız gerekeni yapmaya başladık. Bunun sonucunda Antalya ilk yarıdaki etkinliğinden çıkmaya başladı. Rakiibn de açık şekilde oynadığı maçta yakaladığımız fırsatlardan birkaç tanesini daha değerlendirebilirdik. Bu olası eşitliklerde çok çok işimize yarayacak durumlardan bir tanesi'' şeklinde konuştu.

Taraftara da teşekkür eden Kocaman ''Fenerbahçe adına konuşuyorum. Bugün stadı doldurmasa da sahayı biz de buradayız diye dolduran bir seyircimiz var. Sezon içinde görmediğimiz kadar sahaya enerji katan bir elektirikti. Onlar da bugün formdaydılar. Umarım devam ederler'' dedi.