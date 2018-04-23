‘40 bin’ beklentisi – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    ‘40 bin’ beklentisi

    ‘40 bin’ beklentisi

    'la ile oynanan ve çirkin olaylara sahne olan kupa derbisinde kendilerine kumpas yapıldığına inanan Fenerbahçeli taraftarlar, maçına gösteriyor.

    'la ile oynanan ve çirkin olaylara sahne olan kupa derbisinde kendilerine kumpas yapıldığına inanan Fenerbahçeli taraftarlar, maçına gösteriyor. Biletlere talebin bir hayli yoğun olduğu öğrenilirken, bugünkü karşılaşmaya en az 40 bin taraftarın gelmesi bekleniyor.
    1. 23.4.2018
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