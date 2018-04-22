Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilginç fotoğraf!
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda Fenerbahçe tribününde iki kişinin büyük üzüntü yaşaması kafaları karıştırdı...
Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaşlı Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakın Fenerbahçe tribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntü yaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor...
TAKVİM
- 22.4.2018 11:51
- Güncelleme: 22.4.2018 12:00
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