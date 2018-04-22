Natalia Pereira, Fenerbahçe’den ayrıldığını açıkladı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    , ’den ayrıldığını açıkladı

    <a href="/index/natalia-pereira?id=afc8191c-3cbb-4c8c-b3f3-959ca9ffd95d" class="" rel="tag">Natalia Pereira</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’den ayrıldığını açıkladı

    Takımı’nda 2 yıldır forma giyen Brezilyalı voleybolcu , sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı

    Takımı'nda forma giyen smaçör ayrılığını duyurdu. 28 yaşındaki voleybolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpten ayrılığını açıklarken, mesajında Kulübü'ne teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

    "Aslında hiçbir şey beklediğim gibi bitmedi. Takıma umduğum kadar katkı sağlayamadım. Ancak işte spor bazen böyle bir şey. Ne var ki bu tip şeylerin bize bir şekilde bazı şeyleri öğrettiğini düşünüyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese özellikle takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi özleyeceğim kızlar. Bu iki yıl için Fenerbahçe'ye de teşekkürler. Bu büyük kulübün bir parçası olmak müthiş bir deneyimdi. Kendimi evimde hissettiğim bu özel şehri ve ülkeyi her zaman hatırlayacağım. Geleceğim konusunda şu aşamada kesin olan bir şey yok. Ancak sizleri en kısa sürede görmek isterim."


    1. 22.4.2018 14:45
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