Mustafa, Necip ve Caner niye yok? – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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HEPSİ
    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Mustafa, Necip ve Caner niye yok?

    Mustafa, Necip ve Caner niye yok?

    sevkleri açıkladı. , ve 'in isimlerinin listede yer almaması yönetimini kızdırdı.

    sevkleri açıkladı. , ve 'in isimlerinin listede yer almaması yönetimini kızdırdı. Sarı-lacivertliler, "Tek taraflı bir yargılama" olduğu iddiasıyla TFF'ye ateş püskürdü. Yönetim, yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlarla küfürleşen ve sonrasında körüğün orada bulunan güvenlik görevlisine yumruk atan Tolga'nın dün TFF'ye sevk edilmesinden memnun olurken arkasının gelmesini bekliyor. Yine yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlarla tartışan Mustafa ile Necip'in görüntüleri de TFF'ye iletildi. Taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle 'in de şikayet edileceği gelen haberler arasında...
    1. 22.4.2018
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