Olaylı derbide Aziz Yıldırım ilk dakikada uyardı
Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçı futbol tarihimizde görülmemiş olaylar yüzünden yarıda kaldı.
- 21.4.2018 09:05
- Güncelleme: 21.4.2018 09:21
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 19
Yorum
Perde Arkası Türk futbolunda olanlarla Türkiye'de olanlar örtüşüyor. Herkes ayrışmış, kendi bulunduğu tarafı savunuyor. Hak, adalet, dürüstlük ölüyor.
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 19
Yorum
Perde Arkası Bu ülke hiçbir zaman adam olamaz. Hiç kimse doğru ve yanlışlara bakmıyor. Herkes gönülden bağlı olduğu tarafın çıkarına göre hareket ediyor.
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 11
Yorum
fenerli geçimiş olsun şenol hocam bu olayları hiç bir şekilde onaylamıyoruz hangi takım olursa olsun hepimiz bu ülkenin değerli takımlarıyız
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