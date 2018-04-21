Olaylı derbide Aziz Yıldırım ilk dakikada uyardı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Olaylı derbide Aziz Yıldırım ilk dakikada uyardı

    Olaylı derbide Aziz Yıldırım ilk dakikada uyardı

    Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçı futbol tarihimizde görülmemiş olaylar yüzünden yarıda kaldı.

    1. 21.4.2018 09:05
    2. Güncelleme: 21.4.2018 09:21
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