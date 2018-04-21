Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde
Benzer durumdaki birçok maçın “devam ettirildiğini” belirten sarı-lacivertli yöneticiler, “Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyetinin sürekli olarak maçı oynatmamaya uğraştıklarını savunurlarken, “Hakemin tavrı maçı kesmeye yönelikti” dediler
EN BAŞINDAN BELLİ
Hakem Mete Kalkavan'ın da "oynanan oyunun bir parçası olduğunu" savunan yöneticiler, "Hakem maçı tatil etmeye dünden hazırdı. Maçı tatil etmeye sürekli meyilliydi. Benzer örneklerine bakıldığında maçın oynanması gerekiyor. Geçmişte çok daha ağırlarında karşılaşmalar devam etti ancak Mete Kalkavan'ın tavrı sürekli maçı kesmeye yönelikti. Bu maçın bitmeyeceği ta en başından zaten belliydi" ifadelerini kullandılar. Beşiktaşlı futbolcuların ve Şenol Güneş'in maçın oynatılmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Fenerbahçeli yetkililer, "Medel'in kendini yere atması, Tosic'in hareketleri, Quaresma'nın en ufak bir madde atıldığında korner kullanmaması, Caner'in küfürleri, Tolga ve Mustafa Pektemek'in küfürleri, Şenol Güneş'in tahrikleri... Beşiktaşlılar istediler ki maç oynanmasın, tatil edilsin. Herkes gördü" diye konuştular.
Emre BOL
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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