Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde

Fenerbahçeli yöneticiler, "perşembe günü Kadıköy 'de tüm Türkiye'nin gözleri önünde bir tiyatro oyununun sahnelendiğini" iddia ettiler. Çıkan olaylar sonrasında tatil edilen derbide "Fenerbahçe'ye oyun oynandığını" söyleyen sarı-lacivertli yöneticiler, "Her şey çok açık. Maç tatil edilsin diye her şey yapıldı. Görüntülerde Beşiktaş'ın hakemden önce soyunma odasına gittiği sabit. Hakem maçın tatil edildiği kararını içeride verir ama bunlar hakemi beklemeden içeri giriyorlar" dediler.Hakem Mete Kalkavan 'ın da "oynanan oyunun bir parçası olduğunu" savunan yöneticiler, "Hakem maçı tatil etmeye dünden hazırdı. Maçı tatil etmeye sürekli meyilliydi. Benzer örneklerine bakıldığında maçın oynanması gerekiyor. Geçmişte çok daha ağırlarında karşılaşmalar devam etti ancak Mete Kalkavan'ın tavrı sürekli maçı kesmeye yönelikti. Bu maçın bitmeyeceği ta en başından zaten belliydi" ifadelerini kullandılar. Beşiktaşlı futbolcuların ve Şenol Güneş 'in maçın oynatılmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Fenerbahçeli yetkililer, "Medel'in kendini yere atması, Tosic'in hareketleri, Quaresma'nın en ufak bir madde atıldığında korner kullanmaması, Caner'in küfürleri, Tolga ve Mustafa Pektemek 'in küfürleri, Şenol Güneş'in tahrikleri... Beşiktaşlılar istediler ki maç oynanmasın, tatil edilsin. Herkes gördü" diye konuştular.