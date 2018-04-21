Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'nin hedefinde

    Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde

    Benzer durumdaki birçok maçın “devam ettirildiğini” belirten sarı-lacivertli yöneticiler, “Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyetinin sürekli olarak maçı oynatmamaya uğraştıklarını savunurlarken, “Hakemin tavrı maçı kesmeye yönelikti” dediler

    Fenerbahçeli yöneticiler, "perşembe günü 'de tüm Türkiye'nin gözleri önünde bir tiyatro oyununun sahnelendiğini" iddia ettiler. Çıkan olaylar sonrasında tatil edilen derbide "Fenerbahçe'ye oyun oynandığını" söyleyen sarı-lacivertli yöneticiler, "Her şey çok açık. Maç tatil edilsin diye her şey yapıldı. Görüntülerde Beşiktaş'ın hakemden önce soyunma odasına gittiği sabit. Hakem maçın tatil edildiği kararını içeride verir ama bunlar hakemi beklemeden içeri giriyorlar" dediler.

    EN BAŞINDAN BELLİ
    Hakem 'ın da "oynanan oyunun bir parçası olduğunu" savunan yöneticiler, "Hakem maçı tatil etmeye dünden hazırdı. Maçı tatil etmeye sürekli meyilliydi. Benzer örneklerine bakıldığında maçın oynanması gerekiyor. Geçmişte çok daha ağırlarında karşılaşmalar devam etti ancak Mete Kalkavan'ın tavrı sürekli maçı kesmeye yönelikti. Bu maçın bitmeyeceği ta en başından zaten belliydi" ifadelerini kullandılar. Beşiktaşlı futbolcuların ve 'in maçın oynatılmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Fenerbahçeli yetkililer, "Medel'in kendini yere atması, Tosic'in hareketleri, Quaresma'nın en ufak bir madde atıldığında korner kullanmaması, Caner'in küfürleri, Tolga ve 'in küfürleri, Şenol Güneş'in tahrikleri... Beşiktaşlılar istediler ki maç oynanmasın, tatil edilsin. Herkes gördü" diye konuştular.

    Emre BOL
    1. 21.4.2018
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