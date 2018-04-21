Kulüpler Birliği'nden kınama! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Kulüpler Birliği'nden kınama!

    Kulüpler Birliği'nden kınama!

    Başında Başkanı ’ın bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı, tatil edilen olaylı derbi için bir kınama mesajı yayınladı. Bu mesaj F.Bahçe’nin büyük tepkisini çekti

    Kulüpler Birliği Vakfı, tatil edilen derbide yaşanan olayları kınama mesajı yayınlarken, gerginlik sırasında yaralanan Teknik Direktörü 'e de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Birlik Başkan Vekili ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "'de 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında yaşanan ve futbolumuza leke süren menfur hadiseyi Kulüpler Birliği Vakfı olarak şiddetle kınıyor; Beşiktaş Kulübü'nün değerli hocası Şenol Güneş'e geçmiş olsun diliyoruz. Yaşanan olayları aklı selim, vicdan sahibi hiçbir futbolseverin benimsemesi veya mazeret üretmesi mümkün olamaz. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için elbirliğiyle daha çok çalışmamız gerekirken, ülkemize ve futbolumuza kara leke süren sorumluların hak ettikleri en ağır cezaları almaları konusunun takipçisi olacağız. AY RICA; asırlık kulübümüz Fenerbahçe'nin de konuyla ilgili çok net bir durum tespitiyle olayı lanetleyerek tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir kez daha yaşanan olayları kınıyor; tüm futbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz."
    1. 21.4.2018
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