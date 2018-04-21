Janssen'e Celtic kancası – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Janssen'e Celtic kancası

    Janssen'e Celtic kancası
    Tottenham, Vincent Janssen'i satmak için dört koldan çalışıyor!

    İngiliz basınında yer alan haberde; ekibinin, 23 yaşındaki Hollandalı forveti sarı-lacivertlilerin ve 'ın yanı sıra Celtic'e önerdiği ortaya çıktı. Janssen'in Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.
    1. 21.4.2018
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