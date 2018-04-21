Janssen'e Celtic kancası
İngiliz basınında yer alan haberde; Londra ekibinin, 23 yaşındaki Hollandalı forveti sarı-lacivertlilerin ve Beşiktaş'ın yanı sıra Celtic'e önerdiği ortaya çıktı. Janssen'in Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
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Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
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BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
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