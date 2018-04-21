Fenerbahçe Tolga için harekete geçiyor!
Fenerbahçe yönetimi kamera görüntülerinden hareket ederek Tolga Zengin için suç duyurusunda bulunacak. Tolga’nın göre-v liye attığı yumruk kameraya yansıdı
Tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Sarı- Lacivertli yönetim kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyerek delil topladığı öğrenildi. Koridorda stat görevlisine yumruk attığı gerekçesiyle Tolga Zengin için suç duyusuru yapılacağı belirtildi. Taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle Caner Erkin'in de şikayet edileceği öğrenildi.
Tolga'ya tepki büyük
Fenerbahçe cephesi Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'i olayları tetiklemek ve fırsatçılık yapmakla suçluyor!
-TAKVİM
- 21.4.2018 01:00
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Fenerbahçe Tolga için harekete geçiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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