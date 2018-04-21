Fenerbahçe Tolga için harekete geçiyor! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Tolga için harekete geçiyor!

    Fenerbahçe Tolga için harekete geçiyor!

    yönetimi kamera görüntülerinden hareket ederek için suç duyurusunda bulunacak. Tolga’nın göre-v liye attığı yumruk kameraya yansıdı

    Tatil edilen - derbisinin ardından Sarı- Lacivertli yönetim kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyerek delil topladığı öğrenildi. Koridorda stat görevlisine yumruk attığı gerekçesiyle için suç duyusuru yapılacağı belirtildi. Taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle 'in de şikayet edileceği öğrenildi.

    Tolga'ya tepki büyük
    Fenerbahçe cephesi Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'i olayları tetiklemek ve fırsatçılık yapmakla suçluyor!

    -TAKVİM

    1. 21.4.2018 01:00
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