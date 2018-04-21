Fenerbahçe Tolga için harekete geçiyor!

Tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Sarı- Lacivertli yönetim kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyerek delil topladığı öğrenildi. Koridorda stat görevlisine yumruk attığı gerekçesiyle Tolga Zengin için suç duyusuru yapılacağı belirtildi. Taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle Caner Erkin'in de şikayet edileceği öğrenildi.



Tolga'ya tepki büyük

Fenerbahçe cephesi Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin'i olayları tetiklemek ve fırsatçılık yapmakla suçluyor!

-TAKVİM