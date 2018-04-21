Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası gözaltı sayısı 23'e yükseldi
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası gözaltı sayısı 23'e yükseldi
Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 23'e yükseldi.
Maçın başından tatil edildiği dakikaya kadar tüm kamera kayıtlarının incelendiği ve olayların planlı bir organizasyon sonucu oluşup oluşmadığının tespiti için yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olduğu belirtilen S.D. de yer alıyor.
- 21.4.2018 12:35
- Güncelleme: 21.4.2018 13:59
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Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde
Toplam 13
Yorum
tarafsız spor bu yenmek var yenilmek var.. Maalesef Senol hoca hazmedemedi kupanın gitmesini...
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Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin: "Vura vura içeri attılar!"
Toplam 3
Yorum
Ayıp Bu adam pfdkye sevk edildi dayak yediği için, vuranları ise kimse görmedi duymadı söylemedi.
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 26
Yorum
sinyor istedigin oldumu sonunda fenerden neksigin kaldi ? kupami vermediler diye sen aldin buyol. birakacakmis nerde o günler
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası gözaltı sayısı 23'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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