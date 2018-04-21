Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    , 'a bileniyor

    Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor

    , 'in 30'uncu haftasında Pazartesi günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    , 'in 30'uncu haftasında Pazartesi günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan çalışma, saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

    Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 21.4.2018 18:39
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