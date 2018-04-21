Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma, saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 21.4.2018 18:39
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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