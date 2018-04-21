Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tepki! Tek kelimeyle rezillik – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'tan 'ye tepki! Tek kelimeyle rezillik

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tepki! Tek kelimeyle rezillik

    Beşiktaş Yönetimi karşılaşmanın ardından Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir durum değerlendirmesi yaptı.

    1. 21.4.2018 10:07
    2. Güncelleme: 21.4.2018 10:20
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