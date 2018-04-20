UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'dan Galatasaray ve açıklaması

    UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

    , ve Galatasaray ile aldığı kararları kulüplere bildirdi.

    , Kulübü'ne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.

    GALATASARAY'IN DOSYASI ERTELENDİ
    Galatasaray Kulübü için ise Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceğini açıklandı.
    1. 20.4.2018 20:33
    2. Güncelleme: 20.4.2018 20:41
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