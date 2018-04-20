UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması
UEFA, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aldığı kararları kulüplere bildirdi.
GALATASARAY'IN DOSYASI ERTELENDİ
Galatasaray Kulübü için ise Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşeceğini açıklandı.
- 20.4.2018 20:33
- Güncelleme: 20.4.2018 20:41
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi!
Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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