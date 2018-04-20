TFF Çarşamba toplanıyor
Hakem Mete Kalkavan, dev derbide tribünden atılan yabancı maddeler ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasının ardından yardımcılarını yanına çağırarak soyunma odasının yolunu tuttu.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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