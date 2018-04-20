TFF Çarşamba toplanıyor – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Çarşamba toplanıyor

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> Çarşamba toplanıyor

    Hakem , dev derbide tribünden atılan yabancı maddeler ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasının ardından yardımcılarını yanına çağırarak soyunma odasının yolunu tuttu.

    Hakem , dev derbide tribünden atılan yabancı maddeler ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasının ardından yardımcılarını yanına çağırarak soyunma odasının yolunu tuttu. Beşiktaş'ın da sahayı terk ettiği bu dakikalarda yetkilileriyle irtibat kuran hakem , temsilcisi ve gözlemcisiyle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra mücadeleyi tatil ettiğini açıkladı. 'de statta bulunan ve ekran başındaki taraftarlar dakikalarca mücadelenin yeniden başlamasını bekledi. Ancak yetkililerinden gelen talimat üzerine hakem Mete Kalkavan mücadeleyi erteledi. Olayları kınayan yönetimi çarşamba günü toplanarak tatil edilen maçla ilgili kararını verecek.
    1. 20.4.2018
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