Şenol Güneş yere yığıldı! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    yere yığıldı!

    Şenol Güneş yere yığıldı!

    Siyah-beyazlı teknik direktör, taraftarlarla tartışan ’i sakinleştirmek isterken kafasına gelen cisimle yere düştü. Başına tam 5 dikiş atılan Güneş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı

    'ndaki ile derbisinin 56. dakikasında Beşiktaş yedek kulübesindeki ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında başlayan tartışma büyüdü. Yedek kulübesinde yer alan Beşiktaş kaptanı Tolga, kendisine küfür eden tribündeki taraftarlarla tartışmaya başladı. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü , Tolga Zengin'i uyarmaya geldi ancak başına gelen yabancı madde nedeniyle bir anda yere yığıldı. Arbede de Oğuzhan da arkasındaki Güneş'e takılıp yere düştü.

    İÇERİ GİDERKEN SU ŞİŞESİ!
    İKİ eliyle başını tutan Şenol Güneş bir süre sonra ayağa kalktı. Önce kulübede buz tedavisi uygulanan siyah-beyazlı çalıştırıcı kafasının yarıldığı anlaşılınca soyunma odasına yöneldi. Bu sırada da Güneş'in göğsüne su şişesi isabet etti. Hoca yeniden sendeledi. Beşiktaşlı oyuncular da içeriye girdiler. Maçı durduran orta hakem ve yardımcıları da soyunma odasına gitti. Sağlık ekibi tarafından içerde kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş daha sonra sedye ile ambulansa taşınıp, kontroller için hastaneye götürüldü.
    1. 20.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş yere yığıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN