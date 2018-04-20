Şenol Güneş yere yığıldı!
Siyah-beyazlı teknik direktör, taraftarlarla tartışan Tolga Zengin’i sakinleştirmek isterken kafasına gelen cisimle yere düştü. Başına tam 5 dikiş atılan Güneş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı
İÇERİ GİDERKEN SU ŞİŞESİ!
İKİ eliyle başını tutan Şenol Güneş bir süre sonra ayağa kalktı. Önce kulübede buz tedavisi uygulanan siyah-beyazlı çalıştırıcı kafasının yarıldığı anlaşılınca soyunma odasına yöneldi. Bu sırada da Güneş'in göğsüne su şişesi isabet etti. Hoca yeniden sendeledi. Beşiktaşlı oyuncular da içeriye girdiler. Maçı durduran orta hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına gitti. Sağlık ekibi tarafından içerde kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş daha sonra sedye ile ambulansa taşınıp, kontroller için hastaneye götürüldü.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
Şenol Güneş yere yığıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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