Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı 2-0 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Doğuş, Baskonia'yı 2-0 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Doğuş, Baskonia'yı 2-0 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi

    Doğuş, Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Baskonia'yı 95-89 yendi ve seride 2-0 öne geçti.

    1. 20.4.2018 22:43
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