Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    yönetiminde çalıştı

    Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı

    Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında, 23 Nisan Pazartesi günü ile Kadıköy'de karşılaşacak olan , hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Can Bartu Tesisleri'ne teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 20.4.2018 13:53
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