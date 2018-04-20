Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı

Can Bartu Tesisleri'ne teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, saat 11.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.