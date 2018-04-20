Ersun Yanal'dan derbide yaşananlara tepki – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'dan derbide yaşananlara tepki

    Ersun Yanal'dan derbide yaşananlara tepki

    'te genç sporcularla buluşan teknik direktör , "Dün yaşanan manzaraları görmek istemiyoruz. çok geçmiş olsun" dedi.

    Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumu'nda Şehitkamil Belediye Başkanı ile birlikte sporcularla bir araya gelen , gençlerle sohbet ederek penaltı vuruşu yaptı. eğitimi alan öğrencilerle fotoğraf çektiren Yanal'a Rıdvan Fadıloğlu tarafından isminin yazılı olduğu forma ve plaket verildi.

    Dün akşam oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili kimsenin tasrif etmediği bir durum olduğunu söyleyen Yanal, "Dün yaşanan olay kimse tarafından tasrif edilmeyen ve kabul edilemeyecek bir manzaraydı. Ne olursa olsun sporun rekabetinin içersinde bu tür manzaraları görmek istemiyoruz. Maruz kalan kim olursa olsun, haklılık payı kimde olursa olsun şiddet tamamıyla hepimizin karşısında olduğumuz bir konu, şiddetin mantığının ve aklı olmadığı için buna karşı çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bu olayın faillerinin bulunması adalete teslim edilerek bir daha bu tür olayların olmaması en büyük temennimiz. çok geçmiş olsun temennilerinde bulunuyorum. İnşallah bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız" dedi.



    Yaptıkları çalışmalarda uzman kişilerle birlikte hareket ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Bu konuları uzman kişilerle konuşarak istişare ediyoruz. Ersin Hocanın 'te olması, bize yeni ufuklar açması için çok önemli. Bu işi sadece belediyelerimiz değil, öğrenciler ve ailelerle birlikte geliştireceğiz" diye konuştu.

    1. 20.4.2018 14:15
    2. Güncelleme: 20.4.2018 14:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ersun Yanal'dan derbide yaşananlara tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN